Son Dakika Haberleri: Üç Yıldır Görevlerine Dönemeyen KHK'lılar Toplandı
Son Dakika Güncel Üç Yıldır Görevlerine Dönemeyen KHK'lılar Toplandı

Üç Yıldır Görevlerine Dönemeyen KHK'lılar Toplandı

1 saat önce

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL döneminde çıkarılan KHK'ların en kapsamlılarından biri olan 675 no'lu KHK üç yıl önce bugün çıkarıldı.

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15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL döneminde çıkarılan KHK'ların en kapsamlılarından biri olan 675 no'lu KHK üç yıl önce bugün çıkarıldı. Bu KHK ile 10 bin 131 kamu çalışanı ihraç edildi. İhraçların ardından yapılan itirazlara rağmen birçok kamu çalışanı işine dönemedi

Üç Yıldır Görevlerine Dönemeyen KHK'lılar Toplandı

Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:46 
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