Üç Yıldır Görevlerine Dönemeyen KHK'lılar Toplandı
1 saat önce
15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL döneminde çıkarılan KHK'ların en kapsamlılarından biri olan 675 no'lu KHK üç yıl önce bugün çıkarıldı.
15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL döneminde çıkarılan KHK'ların en kapsamlılarından biri olan 675 no'lu KHK üç yıl önce bugün çıkarıldı. Bu KHK ile 10 bin 131 kamu çalışanı ihraç edildi. İhraçların ardından yapılan itirazlara rağmen birçok kamu çalışanı işine dönemedi
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:46
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