Üç Yıldızdan Vazgeçilmesi Tartışmaları Başlattı

Löw'un kararı hem üç yıldız futbolcuya hem de üç futbolcunun formasını giydiği B. Münih
yönetimine bildirmesinin ardından Müller, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajıyla karara tepki gösterdi. Alınan karara anlayış göstermediğini belirten Müller'e milyonlarca takipçisi destek verdi. Sosyal medya hesapları Facebook
, Twitter
ve Instegram'dan yayınlanan mesaja Alman milli takımının Kaptanı ve Kalecesi Manuel Neuer
'in eşi Nina Neuer de destekleyenler arasındaydı.
Çok sayıda yıldız futbolcu ve eşleri de Müller'in mesajını beğendiklerini sosyal medya hesaplarında etiketlediler. Alman milli takımından tartışmalı bir şekilde ayrılan ve Löw ile de görüşmeyi kabul etmeyen Mesut Özil
de karar sonrası Boateng'e destek çıktı. İngilizce mesaj yayınlayan Mesut Özil Boatenge'e şöyle seslendi: "Başını dik tut kardeşim. Başından itibaren birlikte çok özel dakikalar geçirdik. Sahada ve saha kenarında sen gerçek bir dost ve insansın." Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Edoğan ile fotoğraf çektirdiği için büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Büyük baskılar ve tepkiler sonrası Mesut Özil, kendisine yönelik ırkçı tepkilere dayanamamış ve milli takımdan ayrılmıştı. Mesut'a yönelik eleştirilere Jerome Boateng
tepki göstererek milli takım arkadaşına sahip çıkmıştı.