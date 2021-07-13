Üç yıllık ilişki sessiz sedasız bitti

Yağız Can Konyalı ile Aslı Melisa Uzun'un ayrıldığı ortaya çıktı. Snob Magazin'in özel haberine göre; çift, sosyal medyada birlikte çektirdiği bazı fotoğrafları kaldırdı. Instagram'dan birbirini takip etmeye devam eden ikilinin, yaklaşık bir ay önce ayrıldığı öğrenildi. Son olarak 'Akrep' dizisinde oynayan Uzun, Almanya'nın fenomen dizisi 'Verbotene Lieb'de yer almıştı. Uzun, dizi ve projeleri için Almanya ve İstanbul arası mekik dokuyor. 2015 Miss Turkey ikinci güzeli Uzun, Konyalı'yla İtalya'da çektirdiği aşk kareleriyle sosyal medyada gündem olmuştu.