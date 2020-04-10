Uçağa biletsiz binmeye çalışan taraftarların davasında beraat - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uçağa biletsiz binmeye çalışan taraftarların davasında beraat - Son Dakika

Uçağa biletsiz binmeye çalışan taraftarların davasında beraat

6 saat önce

Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında 11 Mart 2018 tarihinde oynanan müsabakanın ardından 2 taraftarın biletsiz şekilde güvenlikten geçerek uçağa binmelerine ilişkin gişe görevlileri hakkında açılan davada hakim, beraat kararı verdi.

Uçağa biletsiz binmeye çalışan taraftarların davasında beraat, System.String[]

Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında 11 Mart 2018 tarihinde oynanan müsabakanın ardından 2 taraftarın biletsiz şekilde güvenlikten geçerek uçağa binmelerine ilişkin gişe görevlileri hakkında açılan davada hakim, beraat kararı verdi.


Süper Lig'de 11 Mart 2018 tarihinde oynanan Malatyaspor-Fenerbahçe maçının ardından havalimanında 2 taraftar biletsiz şekilde güvenlikten geçmiş, son kontrol noktasında yer alan görevlileri de yanıltarak ve görme açısından çıkarak biletsiz bir şekilde gizlice uçağa binmeye çalışmıştı. Ancak uçak havalanmadan görevlilerce biletsiz yolcular tespit edilerek indirilmişlerdi.


Bu olay nedeniyle Akçadağ Cumhuriyet Savcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılmış, kimlik ve bilet karşılaştırması ile GBT sorgusu yapan polis memurları hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istenilmişti. İlgili polis memurları hakkında soruşturma izni verilmeyince bu defa son kontrol noktasındaki gişe görevlileri hakkında soruşturma başlatılıp ilgili iki gişe görevlisi hakkında görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri gerekçesiyle Akçadağ Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.


Havalimanında görev yapan ve haklarında dava açılan 2 işçinin avukatı Mehmet Fatih Kerimoğlu duruşmadaki sözlü savunmasında, müvekkilleri hakkında ikame edilen davanın hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu ifade etti. Öncelikle görevi kötüye kullanma suçunun unsurlarının oluşmadığını, müvekkillerinin kamu görevlisi olmadıklarını, sadece İş Kanunu'na tabi olarak çalışan birer işçi olduklarını, özel yasalarla yaptıkları işin gereği kamu görevlisi olarak sayılmalarının da mümkün olmadığını beyan etti. Avukat Kerimoğlu, savunmasında kamu görevlisi olmayan ya da sayılmayan müvekkilleri hakkında açılan bu davanın haksızlığını ifade ederek maç günü taraftarların ve uçak trafiğinin böylesine yoğun olmasına rağmen ilgililer tarafından gerekli tedbir ve hazırlıkların yapılmamış, gereği kadar personel görevlendirilmemiş olmasının cezasının 2 işçiye atfedilmesinin de hukuk düzeni ile bağdaşmayacağını söyledi.


Kerimoğlu, duruşmadaki savunmasında, bahsi geçen olaydan hemen sonra bir daha böylesine olayların yaşanmaması için havaalanında gerekli tedbirlerin alınmaya başlandığını ve hatta bariyerlerin yapıldığını, bu durumun dahi böylesine uçak trafiğinin yoğun olduğu günlerde 2 işçiye atfedilmemesi gerektiğinin bir göstergesi olduğunun altını çizdi.


Olaydan hemen sonra havaalanı yönetimi tarafından da müvekkillerinden ayrıca 100'er dolar tutarında ceza mahiyetinde para kesildiğini, bu kesintinin de hukukla bağdaşmadığını ifade eden Avukat Fatih Kerimoğlu, söz konusu bedellerin iadesi için de gerekli hukuki girişimlerde bulunacaklarını duruşmada beyan etti.


Yaklaşık 2 yıldan beri devem eden davada mahkeme hakimi, görevlilerin beraatine karar verdi. - MALATYA

Malatyaspor, Fenerbahçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:27 Kaynak: İHA

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