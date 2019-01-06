Son Dakika Haberleri: Uçağa Uyuşturucuyla Binmeye Çalışırken Yakalandı

Uçağa Uyuşturucuyla Binmeye Çalışırken Yakalandı

53 dakika önce

Van'da uçağa uyuşturucuyla binmeye çalışan kişi yakalandı.

Uçağa Uyuşturucuyla Binmeye Çalışırken Yakalandı, System.String[]
Van'da uçağa uyuşturucuyla binmeye çalışan kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Van'dan İstanbul'a gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen C.P'yi, X-ray cihazından geçerken şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan aramada zanlının üzerine sarılı 1 kilo 80 gram toz esrar bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:51 Kaynak: AA

Ferit Melen, İstanbul, Polis, Van, Güncel
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