Uçağı Kaybolan Sala'dan Henüz Umut Kesilmedi

İngiltere
'ye bağlı özerk Guernsey
polisi Manş denizi üzerinde kaybolan uçakta bulunan futbolcu Emiliano Sala
hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada uçağın düşmüş olma ihtimalinin yanında iletişimsizlikten kaynaklanan problemler üzerinde durulduğu kaydedildi. Fransa
'nın Nantes
kulübünden Galler
'in Cardiff City takımına transfer olan ancak kendisini taşıyan uçağın Manş Denizi
üzerinde kaybolmasından sonra haber alınamayan Emiliano Sala'dan umut kesilmedi. Arjantinli futbolcunun uçağının radardan kaybolduğu bölgede bulunan İngiltere'ye bağlı özerk Guernsey polisinden resmi açıklama geldi. Guernsey polisi Sala'yı taşıyan uçağın kaybolmasıyla ilgili 4 ihtimal üzerinde durduklarını belirtti. Yapılan açıklamada ise o ihtimaller şu şekilde sıralandı:
1- Uçak başka bir yere indi ancak iletişim sağlanamadı.
2- Uçak suya iniş yaptı ve yolcular oradan geçen bir gemiyle kurtarıldı ancak iletişim sağlanamadı.
3- Uçak suya iniş yaptı ve yolcular, uçakta bulunduğunu bildiğimiz cankurtaran sandalına bindi.
4- Uçak suya düşüp parçalandı ve yolcular da suya düştü.
"Beni bulamazlarsa biliyorsunuz, çok korkuyorum"
Sala'nın uçağının kaybolmasının ardından Nantes'tan takım arkadaşı Uruguaylı Diego Rolan'a gönderdiği ses kaydı yayımladı. Kayıtta, Sala'nın, "Düşecekmiş gibi görünen bir uçaktayım ve Cardiff'e gidiyorum, çılgınlık. Yarın başlamış olacağız, öğleden sonra yeni takımımdaki çocuklarla antrenmana başlayacağız. Bakalım neler olacak. Kardeşlerim sizler nasılsınız? İyi misiniz? 1.5 saat içinde benden haber alamazsanız, beni arayacak birini gönderecekler mi bilmiyorum çünkü beni bulamazlarsa biliyorsunuz. Çok korkuyorum" sözleri dikkat çekiyor.
"Hiçbir şey bilmiyorum, inanamıyorum, çaresizim"
Sala'nın babası Horacio ise, "Hiçbir şey bilmiyorum. İnanamıyorum, çaresizim. Herkes için şaka gibi. Bildiğim tek şey küçük bir uçakta olduğu. Uçağın kontrolden çıktığını söylüyorlar. Ne olduğunu bilmiyorum" dedi.
Sala'nın uçağında sadece 2 kişi vardı
Öte yandan uçakta pilot ve Sala'dan başka kimsenin olmadığı doğrulandı. Uçağın pilotunun ise 60 yaşındaki Dave Henderson olduğu teyit edildi.
Sala'nın kız arkadaşı mafyayı suçladı: "Kaza olduğuna inanmıyorum"
Öte yandan Sala'nın kısa bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Berenice Schkair olayla ilgili futbol mafyasının araştırılmasını talep etti. 27 yaşındaki model, "Futbol
mafyası araştırılmalı, çünkü bunun bir kaza olduğuna inanmıyorum. Aileye saygısızlık etmemek için beklemeyi tercih ederim. Ama birkaç gün içinde söyleyeceklerimi söyleyeceğim" diye konuştu. - BUENOS AIRES