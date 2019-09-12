Son Dakika Haberleri: Uçağın adını bilenlerin ayağı yerden kesildi
Son Dakika Güncel Haber

Uçağın adını bilenlerin ayağı yerden kesildi

2 saat önce

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan bilgi yarışmasında, 1940 model DC-3 Douglas uçağının adını bilen 60 kişi, bu uçakla gökyüzünde gezinti yaptı.

Uçağın adını bilenlerin ayağı yerden kesildi, System.String[]

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan bilgi yarışmasında, 1940 model DC-3 Douglas uçağının adını bilen 60 kişi, bu uçakla gökyüzünde gezinti yaptı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, merkeze ait Necati Artan Tesisleri'ndeki M.S.Ö. Havacılık Müzesi envanterinde bulunan ve "Turkish Delight" ismi verilen DC-3 Douglas uçağı hakkında sosyal medya hesaplarından bilgi yarışması düzenlendi.

Yarışma sonunda uçağın adını bilen 60 kişi, tesislere davet edildi. Daha sonra Güney Afrikalı pilotlar Philippus Vermeulen ve Barend Johannes Vermeulen idaresindeki DC-3 Douglas'la, on beşer kişilik gruplar halinde 60 kişiye uçuş deneyimi yaşatıldı.

Uçuşun ardından hatıra fotoğrafı çektiren katılımcılara hediyeler verildi.

Sivrihisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merve Sanay, koltuk altı fotoğrafıyla isyan ettirdi!
46 yaşındaki Gwyneth Paltrow'dan çırılçıplak poz! Şarkıcı Hilal Cebeci, 6 sene önce gizlice evlendiğini duyurdu Cami kapısında 100 lira bulan imam, kamera görüntülerini izleyince mest oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 15:43:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uçağın adını bilenlerin ayağı yerden kesildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]