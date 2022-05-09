Uçağın camlarını kıran sokak magandalarına vatandaş tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi

Uçağın camlarını kıran sokak magandalarına vatandaş tepkisi

09.05.2022 19:14

Uçağın camlarını kıran sokak magandalarına vatandaş tepkisi Tekirdağ Çorlu'da tanıtım amaçlı ilçenin işlek meydanına konulan uçağın tahrip edilmesinin ardından fotoğraf çekilmeye gelen bir vatandaş sokak magandalarına tepki gösterdi.

Uçağın camlarını kıran sokak magandalarına vatandaş tepkisi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da tanıtım amaçlı ilçenin işlek meydanına konulan uçağın tahrip edilmesinin ardından fotoğraf çekilmeye gelen bir vatandaş sokak magandalarına tepki gösterdi.

Bir turizm şirketi tarafından Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerindeki eski şifa meydanına konulan tanıtım uçağı, kendini bilmez kişilerin saldırısına uğramıştı. Uçağın camları ve elektronik gösterge paneli zarar görmüştü.

"Ne havacılığa ne de pilotlarımıza saygıları kalmamış"

Yoldan geçen bir vatandaş, olaya tepkisiz kalmadı. Uçakla fotoğraf çekilmeye geldiğini ifade eden duyarlı vatandaş, "Bazı insan kılığından çıkan kişiler böyle tarihi şeylere zarar veriyor. Başka da bir şeye yaramazlar. Ne havacılığımıza saygıları var ne de bu uçakları kullanan pilotlarımıza saygıları var. Bu sokak magandalarına sormak lazım: Bu magandaların kendi mallarına yada ailelerine başka birileri zarar verse kendileri ne düşünür. İlk önce o sokak magandaları çuvaldızı kendilerine batırsınlar. Ondan sonra iğneyi kendilerine batırsınlar" diyerek tepki gösterdi.

Uçağın camlarını kıran sokak magandalarına vatandaş tepkisi
Uçağın camlarını kıran sokak magandalarına vatandaş tepkisi
Uçağın camlarını kıran sokak magandalarına vatandaş tepkisi
Uçağın camlarını kıran sokak magandalarına vatandaş tepkisi

YORUMLAR
500
Muratlı'ya Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kuruluyor Muratlı'ya Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kuruluyor Tekirdağ'da ev yangını Tekirdağ'da ev yangını

Tekirdağ, Turizm, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Uçağın camlarını kıran sokak magandalarına vatandaş tepkisi - Son Dakika


Son Dakika
18:39 CHP'li Öztrak'tan İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili açıklama: Ziyaretin 2 boyutu var
18:37 AK Partili belediye üyeleri yumruk yumruğa kavga etti!
17:56 İş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli güzeli ile dünya evine girdi
17:55 Başakşehir'den şaşırtan transfer! Kongolu futbolcuyu renklerine bağladılar
17:36 İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözünün sonuçları ağır oldu! Sosyal medyada takipçi sayısı bir anda düştü
17:35 Erling Haaland'ın takımı netleşti! Yılda 30 milyon euro kazanacak
17:34 Kargo hırsızlığı yapan kadının bir anda göğsü açıldı! O anlar evin güvenlik kamerasına kaydedildi!
17:31 Haiti'de bir çete, 8'i Türk vatandaşı olmak üzere 17 kişiyi fidye için kaçırdı
17:30 Gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı
17:08 Hakan Çalhanoğlu'ndan 2.5 milyonluk dava! Milli Takım ana sponsoru kripto para platformunu suçladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 19:29:15. #1.11#
SON DAKİKA: Uçağın camlarını kıran sokak magandalarına vatandaş tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement