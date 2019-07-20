Son Dakika Haberleri: Uçağın denize indiği o an kokpit kamerasında
Son Dakika Dünya Haber

Uçağın denize indiği o an kokpit kamerasında

1 saat önce

Papua Yeni Gine Kaza Araştırma Komisyonu, Mikronezya'nın Chuuk Lagoon eyaleti yakınlarında denize inmek zorunda kalan Air Niugini'ye ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının son anlarına dair kokpitten görüntüler yayınladı.

Uçağın denize indiği o an kokpit kamerasında, System.String[]


Papua Yeni Gine Kaza Araştırma Komisyonu, Mikronezya'nın Chuuk Lagoon eyaleti yakınlarında denize inmek zorunda kalan Air Niugini'ye ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının son anlarına dair kokpitten görüntüler yayınladı.
28 Eylül 2018'de Pohnpei Adası'ndan havalanan ve Papua Yeni Gine'nin (PNG) başkenti Port Moresby'e gitmekte olan PNG'nin ulusal havayolu şirketi Air Niugini'ye ait Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, Mikronezya'nın Chuuk Lagoon eyaletindeki 'Chuuk Uluslararası Havalimanı' yakınında bilinmeyen bir nedenle denize iniş yapmıştı. Meydana gelen olayda, 12 mürettebat ve 35 yolcu bulunduğu belirtilmiş; denize iniş yapan uçağın etrafındaki botların yolcuları kurtardığı, 6 kişinin ağır yaralandığı ve 1 kişiden de haber alınamadığı açıklanmıştı.
PNG Kaza Soruşturma Komisyonu (AIC), kazaya dair paylaştığı raporunda kayıp yolcunun cesedinin kazadan 3 gün sonra dalgıçlar tarafından bulunduğu ve kaza anında emniyet kemeri takmadığı belirtildi.
Ayrıca raporda, pilot ve yardımcı pilotun; Yer Yaklaşım İkaz Sistemi'nin (EGPWS) uçağın çok alçakta olduğuna ve acilen yukarı uçması gerektiğine dair uyarılarını dikkate almadığı, bunun da kazaya neden olduğu belirtildi.
Öte yandan PNG AIC, uçağın düşme anlarına dair kokpitten kayda alınmış görüntülerle birlikte uçağın kazadan önceki anlarına dair bir de animasyon görüntüsü paylaştı.

Papua Yeni Gine, Boeing 737, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uçağın denize indiği o an kokpit kamerasında Kıbrıs'taki Barış Harekatı'nın yıl dönümü kutlamalarında Şafak Nöbeti tutuldu ABD'nin Suudi Arabistan'a asker konuşlandırmasına Kral onay verdi Kıbrıs Harekâtı: 45 yıl önce bugün Atina'da neler yaşandı?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 14:34:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uçağın denize indiği o an kokpit kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]