Uçağın düşme anı kameraya saniye saniye yansıdı - Son Dakika
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Uçağın düşme anı kameraya saniye saniye yansıdı

25.04.2022 19:17

Uçağın düşme anı kameraya saniye saniye yansıdı Bursa'da havalimanı yakınlarında iki kişinin hayatını kaybettiği uçağın düşme ve patlama anı bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Uçağın düşme anı kameraya saniye saniye yansıdı

BURSA - Bursa'da havalimanı yakınlarında iki kişinin hayatını kaybettiği uçağın düşme ve patlama anı bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öğle saatlerinde Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan tek motorlu iki kişilik uçak Bağlarbaşı Mahallesi'nde sokağın ortasına düşüp infilak etmişti. Biri yardımcı pilot iki pilotun hayatını kaybettiği kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı

İnfilak eden uçağın düştüğü sokakta 5 metre ileride biri çocuk iki kişinin de mutlak ölümden kurtulduğu görüntülerden anlaşılıyor.

Öte yandan olay yerinde kaza kırım ekiplerinin incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

Uçağın düşme anı kameraya saniye saniye yansıdı
Uçağın düşme anı kameraya saniye saniye yansıdı
Uçağın düşme anı kameraya saniye saniye yansıdı
Uçağın düşme anı kameraya saniye saniye yansıdı
Uçağın düşme anı kameraya saniye saniye yansıdı
Uçağın düşme anı kameraya saniye saniye yansıdı
Uçağın düşme anı kameraya saniye saniye yansıdı

YORUMLAR
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Patlama, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uçağın düşme anı kameraya saniye saniye yansıdı - Son Dakika


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