UÇAĞIN ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI 4. GÜNÜNDE - Son Dakika

UÇAĞIN ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI 4. GÜNÜNDE
6 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:57 Kaynak: DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. Ekiplerin bugün, uçağın gövdesini tıra yüklemesi bekleniyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak enkazının bulunduğu noktada enkaz kaldırma çalışmaları dördüncü gününe girdi. Ekipler çalışmalarına saat 09.00 sıralarında başladı. Ekiplerin bugün uçağın gövdesini tıra yüklemesi bekleniyor.
Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerden detay
-Vinçten detay
-Enkazdan detay
- İstanbul
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