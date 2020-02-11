UÇAĞIN ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI 4. GÜNÜNDE - Son Dakika
Son Dakika Güncel UÇAĞIN ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI 4. GÜNÜNDE - Son Dakika

UÇAĞIN ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI 4. GÜNÜNDE

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

UÇAĞIN ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI 4. GÜNÜNDE, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. Ekiplerin bugün, uçağın gövdesini tıra yüklemesi bekleniyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak enkazının bulunduğu noktada enkaz kaldırma çalışmaları dördüncü gününe girdi. Ekipler çalışmalarına saat 09.00 sıralarında başladı. Ekiplerin bugün uçağın gövdesini tıra yüklemesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerden detay

-Vinçten detay

-Enkazdan detay


- İstanbul
Sabiha Gökçen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:57 Kaynak: DHA
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