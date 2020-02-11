Uçağın enkaz kaldırma çalışmaları 4. gününde - Son Dakika

Uçağın enkaz kaldırma çalışmaları 4. gününde
6 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.
Sabiha Gökçen Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:01 Kaynak: DHA
Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın enkaz kaldırma çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. Ekiplerin bugün, uçağın gövdesini tıra yüklemesi bekleniyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak enkazının bulunduğu noktada enkaz kaldırma çalışmaları dördüncü gününe girdi. Ekipler çalışmalarına saat 09.00 sıralarında başladı. Ekiplerin bugün uçağın gövdesini tıra yüklemesi bekleniyor.
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