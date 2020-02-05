Uçağın enkazında itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor - Son Dakika

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Uçağın enkazında itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor
6 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından itfaiye ekipleri, enkaza köpük sıkarak soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:11 Kaynak: İHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından itfaiye ekipleri, enkaza köpük sıkarak soğutma çalışmalarına devam ediyor.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir- İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ekipleri, enkaza köpük sıkarak soğutma çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL
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