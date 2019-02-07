Son Dakika Haberleri: Uçağın Enkazındaki Ceset Çıkarıldı

Uçağın Enkazındaki Ceset Çıkarıldı

1 saat önce

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ve pilot David Ibbotson'ı taşıyan uçağın enkazında bulunan cesede ulaşıldığı açıklandı.

Uçağın Enkazındaki Ceset Çıkarıldı, System.String[]
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ve pilot David Ibbotson'ı taşıyan uçağın enkazında bulunan cesede ulaşıldığı açıklandı.

İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimi, Fransa'dan İngiltere'ye uçarken Manş Denizi'ne düşen ve bir daha haber alınamayan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala ve pilot David Ibbotson hakkında açıklamada bulundu. İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimi, uçağın enkazında görüntülenen cesedin su yüzüne çıkarıldığını ve kimlik tespiti için Portland Adası'na sevk edildiğini kaydetti. Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan uçak Manş Denizi'ne düşmüş, Sala ve Ibbotson'ın hayatından umut kesilmişti. Uçağın enkazına 3 Şubat'ta ulaşan ekipler enkazda bir ceset tespit etmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:06 Kaynak: İHA

Pilot, Emiliano Sala, Güncel
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