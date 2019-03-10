Son Dakika Haberleri: Uçağın Fotoğraflarıyla) New York'a Giden THY Uçağı Türbülansa Girdi: 30 Yaralı

Uçağın Fotoğraflarıyla) New York'a Giden THY Uçağı Türbülansa Girdi: 30 Yaralı

39 dakika önce

TÜRK Hava Yolları (THY) 'nın İstanbul-New York seferini yapan yolcu uçağı New York havalimanına yaklaştığı sırada türbülansa girdi.

Uçağın Fotoğraflarıyla) New York'a Giden THY Uçağı Türbülansa Girdi: 30 Yaralı, System.String[]


TÜRK Hava Yolları (THY) 'nın İstanbul- New York seferini yapan yolcu uçağı New York havalimanına yaklaştığı sırada türbülansa girdi. Olay nedeniyle 28 yolcu ve 2 kabin personeli yaralandı. İniş yapan uçaktakiler hastaneye kaldırılırken, uçak yapılan teknik kontrollerin ardından New York-İstanbul seferini yapmak üzere havalandı. 

THY'nin TK-01 sefer sayılı İstanbul - New York seferini yapan TC-JJG kuyruk tescilli uçağı 326 yolcusuyla New York Havalimanı'na iniş yapmak üzere alçalmaya başladı. Bu sırada türbülansa girerken uçakta büyük panik yaşandı. Olay nedeniyle uçakta türbülanstan kurtulan THY uçağı daha sonra havalimanına sorunsuz şekilde inişini gerçekleşti. Olayda 28 yolcu ve 2 kabin ekibi hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan THY Basın Müşavirliği, "Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir" dedi. 

UÇAK İSTANBUL SEFERİNİ YAPMAK ÜZERE HAVALANDI 

Uçak olaydan sonra teknik bakıma alındı. Yapılan incelemeler sonucunda bir aksaklık görülmedi ve THY uçağı İstanbul seferini yapmak üzere havalandı. 

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu kamerası

-Uçağın içinden görüntü

-Yolculardan görüntü - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:02 Kaynak: DHA

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