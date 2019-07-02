Son Dakika Haberleri: Uçağın iniş takımlarına saklanan kaçak yolcu Londra'da bir evin bahçesine düştü
Son Dakika Dünya Haber

Uçağın iniş takımlarına saklanan kaçak yolcu Londra'da bir evin bahçesine düştü

34 dakika önce

Londra'nın kuzeyindeki evinin bahçesinde güneşlenen bir adamın yanına Kenya hava yollarına ait uçağın iniş takımlarına saklanarak kaçak yolculuk eden bir yolcu düştü.

Uçağın iniş takımlarına saklanan kaçak yolcu Londra'da bir evin bahçesine düştü, System.String[]
Londra'nın kuzeyindeki evinin bahçesinde güneşlenen bir adamın yanına Kenya hava yollarına ait uçağın iniş takımlarına saklanarak kaçak yolculuk eden bir yolcu düştü.

Görgü tanıkları kaçak yolcunun bahçesinde güneşlenen kişinin çok yakınına düştüğünü ve adamın ölümden döndüğünü aktardı. İsmini açıklamak istemeyen bir tanık "Yolcu onun üzerine düşmediği için çok şanslı." dedi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:22 
Londra, Kenya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkunç olay! Uçaktan, evin bahçesine erkek cesedi düştü Ne karısına, ne de doğacak bebeğine acıdı! Cani kocanın cezası belli oldu 1 milyon dolar için cinayet işleyip 120 lira bulabilmişler Brexit yanlıları Avrupa Parlamentosu'nda çalınan marşa sırt döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 15:57:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uçağın iniş takımlarına saklanan kaçak yolcu Londra'da bir evin bahçesine düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]