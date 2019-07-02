Uçağın iniş takımlarına saklanan kaçak yolcu Londra'da bir evin bahçesine düştü
34 dakika önce
Londra'nın kuzeyindeki evinin bahçesinde güneşlenen bir adamın yanına Kenya hava yollarına ait uçağın iniş takımlarına saklanarak kaçak yolculuk eden bir yolcu düştü.
Londra
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:22
'nın kuzeyindeki evinin bahçesinde güneşlenen bir adamın yanına Kenya
hava yollarına ait uçağın iniş takımlarına saklanarak kaçak yolculuk eden bir yolcu düştü.
Görgü tanıkları kaçak yolcunun bahçesinde güneşlenen kişinin çok yakınına düştüğünü ve adamın ölümden döndüğünü aktardı. İsmini açıklamak istemeyen bir tanık "Yolcu onun üzerine düşmediği için çok şanslı." dedi.
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