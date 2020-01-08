Uçağın iniş takımlarından çocuk cesedi çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uçağın iniş takımlarından çocuk cesedi çıktı - Son Dakika

Uçağın iniş takımlarından çocuk cesedi çıktı

6 saat önce

Fransa'nın en büyük havalimanlarından Paris-charles de Gaulle Havalimanı'nda, Fildişi Sahili'nden gelen bir uçağın iniş takımlarında 10 yaşlarında bir çocuğun cesedi bulundu.

Uçağın iniş takımlarından çocuk cesedi çıktı, System.String[]

Fransa'nın en büyük havalimanlarından Paris-charles de Gaulle Havalimanı'nda, Fildişi Sahili'nden gelen bir uçağın iniş takımlarında 10 yaşlarında bir çocuğun cesedi bulundu. Çocuğun kaçak yolcu olduğu ve Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde güvenliği geçerek uçuş takımlarına gizlendiği öğrenildi.


Fransa'nın en büyük havalimanlarından Paris-charles de Gaulle'de bir insanlık dramı yaşandı. Bu sabah Fildişi Sahili'nden Fransa'ya gelen Air France'a ait Boeing 777 tipi uçağın iniş takımlarına gizlenmiş bir çocuğun cesedi bulundu. Abidjan'da güvenlik sistemini geçerek uçağın iniş takımlarındaki bölmeye saklandığı öğrenilen 10 yaşlarındaki çocuğun orada hayatını kaybettiği bildirildi. Kaçak olarak Fransa'ya gelmek isteyen çocuğun kimliği henüz bilinmezken Air France şirketi, Abidjan Havaalanı'ndaki güvenlik eksikliğine dikkat çekti.


Öte yandan daha önce de yine Afrika'dan uçağın aynı bölmesine giren birçok çocuğun, uçuş sırasında hava sıcaklığının eksi 50 dereceye düşmesi sonucu ya da ezilerek hayatını kaybettiği öğrenilmişti. - PARİS

Fransız Havayolu Şirketi, Fildişi Sahili, Fransa, Paris, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yerli otomobil, Fransa'da sahte ilanla 'satışa çıktı'
İntihar girişiminde bulunan genci Kaymakam ikna etti Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, hastaneye yatırıldı Ceren'in katiline oy birliği ile verilen 'akıl sağlığı' raporunun detayları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
21:58 Davutoğlu'ndan 17-25 Aralık açıklaması: 3 bakanı yüce divan için ikna ettim, Tayyip Bey 'yapmayın' dedi - Son Dakika Haber
21:41 Amasya'daki iş yeri yangınında 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
21:41 Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
21:38 Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit - Son Dakika Haber
21:32 Alanya'da 241 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika Haber
21:20 Erdoğan ve Putin'in çağrısının ardından Libya'da savaşı bitirecek hamle! Fayiz es-Serrac ve Halife Hafter, Roma'ya gidiyor - Son Dakika Haber
20:19 İran'ın saldırıları sonrası ABD üssünün son halleri görüntülendi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 21:58:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçağın iniş takımlarından çocuk cesedi çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]