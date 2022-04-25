Son dakika haberi | Uçağın kanadının çarptığı ev sahibi şok geçirdi, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Uçağın kanadının çarptığı ev sahibi şok geçirdi, hastaneye kaldırıldı

25.04.2022 17:36
Son dakika haberi | Uçağın kanadının çarptığı ev sahibi şok geçirdi, hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberine göre Bursa'da evlerin arasına eğitim uçağı düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Bursa'da evlerin arasına eğitim uçağı düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Uçağın düşerken kanadını çarptığı evin sahibi şok geçirdi. Gözyaşları içinde olayı anlatan Aslı Sarı isimli kadın, "Arkadaşım vardı, saçlarımı boyuyordu, bir ses duyduk, ev sarsıldı gibi oldu. Arkadaş baktı uçak 'dedi' anlamadım" dedi.

Büyük bir şok yaşayan ev sahibi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

Son dakika haberi | Uçağın kanadının çarptığı ev sahibi şok geçirdi, hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi | Uçağın kanadının çarptığı ev sahibi şok geçirdi, hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi | Uçağın kanadının çarptığı ev sahibi şok geçirdi, hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi | Uçağın kanadının çarptığı ev sahibi şok geçirdi, hastaneye kaldırıldı

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Pilot, Bursa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Uçağın kanadının çarptığı ev sahibi şok geçirdi, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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