Uçağın motoruna bozuk para atan adam 17 bin dolar tazminat ödeyecek - Son Dakika

Uçağın motoruna şans getirdiği düşüncesiyle bozuk paraları atan adam, hava yolu şirketine tazminat ödemeye mahkum edildi.

BBC'nin haberine göre, geçen yıl şubat ayında Çin'in doğusunda Anqing Tiancuşan Havaalanı'ndan iç hat seferiyle yolculuk eden 28 yaşındaki Lu Çao, ilk kez bindiği için şans getirdiğini düşündüğü bozuk paraları uçağın motoruna attı.

Görevlilerin uçağın motorunun yakınında yerde iki bozuk 1 yuan görmesi üzerine sefer iptal edilirken, suçunu itiraf eden Lu 10 gün boyunca gözaltında tutuldu.

Kamu düzenini bozmak suçlamasıyla geçen temmuz ayında mahkemeye çıkarılan Lu'nun, Lucky Air şirketine 17 bin 200 dolar tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

Lucky Air, mahkemede olayın şirkete 17 bin 600 dolardan fazlaya mal olduğunu, Lu da hava yolu firmasının uçağa bozuk para atılmaması konusunda yolcuları uyarması gerektiğini savundu.