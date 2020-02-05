UÇAĞIN PİSTTEN ÇIKIŞ ANI KAMERADA - Son Dakika

UÇAĞIN PİSTTEN ÇIKIŞ ANI KAMERADA
6 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
Sabiha Gökçen Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:28 Kaynak: DHA
Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Görüntülerde uçağın inişi sırasında pistten çıkıp boşluğa düştüğü görülüyor.
Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu görüntüsü
-Uçağın görüntüsü
-Boşluğa düşmesi
- İstanbul
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