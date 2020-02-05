Uçağın pistten çıkış anı kamerada - Son Dakika

Uçağın pistten çıkış anı kamerada
6 saat önce
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:32 Kaynak: DHA
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkma anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Görüntülerde uçağın inişi sırasında pistten çıkıp boşluğa düştüğü görülüyor.
Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu görüntüsü
-Uçağın görüntüsü
-Boşluğa düşmesi
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