Uçağın pistten çıkma anı kamerada - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde bir uçağın pistten çıkma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde bir uçak pistten çıkmıştı. Uçağın pistten çıkma anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde uçak piste sorunsuz iniyor ancak ardından bilinmeyen bir nedenden dolayı pistten çıktığı görülüyor.

(İHA)