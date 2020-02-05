Uçağın pistten çıkmasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı - Son Dakika
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Uçağın pistten çıkmasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı

16 dakika önce

İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren özel bir havayolu şirketine ait uçağın pistten çıkarak toprak zemine çıkmasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

İzmir- İstanbul seferini gerçekleştiren özel bir havayolu şirketine ait uçağın pistten çıkarak toprak zemine çıkmasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalarda, "İnişinin müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik şu an göremiyorum" diyalogları yer aldı.

Bu akşam saatlerinde İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren özel bir havayolu şirketine ait uçak iniş yaptıktan sonra duramayarak pistin sonundaki toprak zemine çıktı. Havalimanında acil durum ilan edilirken, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için izin bekleyen havadaki uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürerken telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalarda, "İnişinin müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik şuan göremiyorum. Şuan göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Anlaşıldı bütün ekipler 2-4'teki çukurun oraya bütün ekipler oraya. Bütün ekipler oraya doğru gidiyoruz. Ambulanslarda gidiyor. Yangın patlama takip edebiliyor musunuz? Yangın patlama takip edebiliyor musunuz? Şu anda alev görülmüyor ama uçak parçalanmış, bütün ekipler müdahale etsin" diyalogları yer aldı.

(İHA)

Uçağın pistten çıkmasının ardından telsiz konuşmaları ortaya çıktı

İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:20 Kaynak: İHA
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