Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir- İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerden uçak pistte ilerlediği sırada kontrolden çıkarak pisten çıkıyor ve toprak alana düşüyor. - İSTANBUL

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