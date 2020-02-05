Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
6 saat önce
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir- İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerden uçak pistte ilerlediği sırada kontrolden çıkarak pisten çıkıyor ve toprak alana düşüyor.
(İHA)
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