Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir- İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerden uçak pistte ilerlediği sırada kontrolden çıkarak pisten çıkıyor ve toprak alana düşüyor.

(İHA)

Uçağın pistten çıktığı anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
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