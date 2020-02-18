Uçağın tuvaletinde unutulan para dolu çantayı bir yolcunun aldığı ortaya çıktı - Son Dakika

Rusya'da bindiği uçağın tuvaletinde unutulan para dolu çantayı alan kadın yolcunun paraları iade etmesine, aksi takdirde hapis cezası verilmesine karar verildi.



Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya uçan yolcu uçağında seyahat eden Rusya vatandaşı kadın yolcu, tuvalete gittiğinde bir çanta fark etti. Çantanın içinde bulunan 1 milyon lira değerindeki dolar ve euro'ları fark eden kadın, çantayı gizlice yanına aldı. Uçak görevlilerine haber vermeyen kadın, uçak Moskova'ya indiğinde bulduğu çanta ile havaalanından ayrıldı.



Uçakta bulunan Alman yolcular ise çantalarının kaybolduğunu anladığında havaalanındaki Rus polisine müracaat etti. Polisler bunun üzerine havaalanı kameralarından uçaktan ayrılan yolcuların görüntülerini izledi. Kadın yolcunun Alman turistlerin unuttuğu çantayı aldığı ve taşıdığı fark edilince polisler tarafından gözaltına alındı. Yolcu ilk ifadesinde çantayı aldığını reddederken, bir sonraki ifadesinde çantayı aldığını fakat paraları harcadığını söyledi. Mahkemeye çıkarılan kadının paraları iade etmesine, aksi takdirde hapis cezası verilmesine karar verildi. - MOSKOVA