(uçağın yakından görüntüleri) - su-35 uçağı istanbul'da
14 dakika önce
Rus savaş uçağı SU-35 Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'i bekliyorBaykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'a dün iniş yapan SU-35'in fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:47 Kaynak: DHA
Rus savaş uçağı SU-35 Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'i bekliyor
Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar
, İstanbul
'a dün iniş yapan SU-35'in fotoğrafını Twitter
hesabından paylaştı. Uçak bugün İstanbul semalarında uçuş yaptı. Rus savaş uçağının TEKNOFEST öncesi antrenman uçuşu yaptığı öğrenildi. Antrenman sonrası tekrar havalimanı inen uçakta teknik ekip kontroller yaptı.
Görüntü Dökümü:
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-Uçuştan görüntüler
-Ekibin kontrolleri
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