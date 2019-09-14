Son Dakika Haberleri: (uçağın yakından görüntüleri) - su-35 uçağı istanbul'da
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(uçağın yakından görüntüleri) - su-35 uçağı istanbul'da

14 dakika önce

Rus savaş uçağı SU-35 Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'i bekliyorBaykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'a dün iniş yapan SU-35'in fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

(uçağın yakından görüntüleri) - su-35 uçağı istanbul'da, System.String[]
Rus savaş uçağı SU-35 Atatürk Havalimanı'nda TEKNOFEST'i bekliyor
Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'a dün iniş yapan SU-35'in fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Uçak bugün İstanbul semalarında uçuş yaptı. Rus savaş uçağının TEKNOFEST öncesi antrenman uçuşu yaptığı öğrenildi. Antrenman sonrası tekrar havalimanı inen uçakta teknik ekip kontroller yaptı.


Görüntü Dökümü:
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-Uçuştan görüntüler
-Ekibin kontrolleri



İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:47 Kaynak: DHA
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