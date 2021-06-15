Sakarya'da vagondan kütüphane ve kafeterya yapılacak - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Aziz Duran Parkı'nda bulunan uçak restoranın yanına kütüphane ve kafeterya olarak hizmet verecek iki vagon konulacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, projelerle şehre yeni sosyal alanlar kazandırıldığı belirtildi.

Kentin merkezindeki Aziz Duran Parkı'nda vatandaşların hoş vakit geçirebileceği bir mekanın daha hayata geçirileceği aktarılan açıklamada, Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Sakaryamız vagonun merkezi. Aziz Duran Parkı'mıza uçağı koyup vagonu koymamak olmazdı. Vagon, şehrimizin önemli simgelerinden bir tanesi, bizde güzel hatıraları olan bir obje. Türkiye'de vagonun merkezi de Sakarya'dır. Bu konuda çalışma başlattık ve 2 adet vagon aldık. Bu vagonların bir tanesi vagon kafe, diğeri de kitap evi yani kütüphane olacak. Bir tanesinde kitap okurken, diğerinde çay içip yemek yiyip sohbet edeceğiz."

Yüce, 26 metre uzunluğundaki ve 3 metre genişliğindeki vagonların uçağa 20 metre mesafede olacağını belirterek, projelendirme aşamasından sonra vagonların parktaki yerini alacağını kaydetti.????