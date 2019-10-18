Son Dakika Haberleri: Uçağına geç kalan yolcu, havaalanını birbirine katınca polis durdurdu
Son Dakika Güncel Uçağına geç kalan yolcu, havaalanını birbirine katınca polis durdurdu

Uçağına geç kalan yolcu, havaalanını birbirine katınca polis durdurdu

50 dakika önce

Rusya'da Şeremetyevo Uluslararası Havaalanı'nda geç kaldığı için uçağa alınmayan yolcu, uçağa gidiş için geçilen turnikeden atladı ve çalışanların bilgisayarlarına saldırdı.

Uçağına geç kalan yolcu, havaalanını birbirine katınca polis durdurdu, System.String[]

Rusya'da Şeremetyevo Uluslararası Havaalanı'nda geç kaldığı için uçağa alınmayan yolcu, uçağa gidiş için geçilen turnikeden atladı ve çalışanların bilgisayarlarına saldırdı. Yolcuyu başta sakinleştirmeye çalışan polis, bunun bir işe yaramadığını görünce sert müdahale uyguladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havaalanı'nda, uçağına geç kalan bir yolcu, uçağa gidiş için kullanılan turnikelerden atlayarak çalışanların bilgisayarlarına vurmaya ve yere atmaya başladı. Öfkeli yolcuyu gören polis, yolcunun yanına giderek sakin olmasını söyledi. Polis memuru, ikazlara kulak asmayan yolcuyu kaldırarak yere vurdu ve üzerine çıkarak hareketsiz kalmasını sağladı.

Kimliği açıklanmayan yolcunun polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

-Turnikelerden geçen yolcu

-Yolcunun bilgisayarları parçalaması

-Polisin gelişi

-Polis memurunun yolcuyu kaldırıp yere vurması


Rusya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı
Terör örgütü YPG'nin karargahına Rusya bayrağı asıldı ABD ile Türkiye'nin mutabakatı üzerine Rusya'dan ilk tepki: Suriye'nin ve Türkiye'nin güvenliğini garanti edecek şartlar oluşturulmalı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde elindeki silahla yolu kesen şahıs, metrelerce araç kuyruğu oluşturdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 10:45:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uçağına geç kalan yolcu, havaalanını birbirine katınca polis durdurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]