Son Dakika Haberleri: Uçağına geç kalan yolcu, havaalanını birbirine katınca polis durdurdu
Son Dakika Dünya Uçağına geç kalan yolcu, havaalanını birbirine katınca polis durdurdu

Uçağına geç kalan yolcu, havaalanını birbirine katınca polis durdurdu

26 dakika önce

Rusya'da Şeremetyevo Uluslararası Havaalanı'nda geç kaldığı için uçağa alınmayan yolcu, uçağa gidiş için geçilen turnikeden atladı ve çalışanların bilgisayarlarına saldırdı.

Uçağına geç kalan yolcu, havaalanını birbirine katınca polis durdurdu, System.String[]

Rusya'da Şeremetyevo Uluslararası Havaalanı'nda geç kaldığı için uçağa alınmayan yolcu, uçağa gidiş için geçilen turnikeden atladı ve çalışanların bilgisayarlarına saldırdı. Yolcuyu başta sakinleştirmeye çalışan polis, bunun bir işe yaramadığını görünce sert müdahale uyguladı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havaalanı'nda, uçağına geç kalan bir yolcu, uçağa gidiş için kullanılan turnikelerden atlayarak çalışanların bilgisayarlarına vurmaya ve yere atmaya başladı. Öfkeli yolcuyu gören polis, yolcunun yanına giderek sakin olmasını söyledi. Polis memuru, ikazlara kulak asmayan yolcuyu kaldırarak yere vurdu ve üzerine çıkarak hareketsiz kalmasını sağladı.Kimliği açıklanmayan yolcunun polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.


Rusya, Polis, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:34 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde elindeki silahla yolu kesen şahıs, metrelerce araç kuyruğu oluşturdu
Geç kaldığı için uçağa alınmayan yolcu, havaalanında bilgisayarları parçaladı Son dakika: Rusya'dan Türkiye-ABD anlaşmasına ilişkin açıklama: Türkiye'den bilgi almayı bekliyoruz El Chapo'nun oğlu yakalanınca sokaklar savaş alanına döndü! Olayların büyümemesi için serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 12:01:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uçağına geç kalan yolcu, havaalanını birbirine katınca polis durdurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]