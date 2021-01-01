Uçak; "2021, sağlığa, huzura ve umuda vuslat yılı olsun" - Son Dakika

Uçak; "2021, sağlığa, huzura ve umuda vuslat yılı olsun"

01.01.2021 13:33
Uçak;

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 2020 yılının Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyayı esir aldığını belirterek, 2021 yılının insanlık alemine sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 2020 yılının Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyayı esir aldığını belirterek, 2021 yılının insanlık alemine sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Uçak yaptığı açıklamada, "2020 yılına ilişkin üst başlığı 'büyük kapatılma' olarak atıyoruz. Türkiye, bu süreçte, insani perspektifi güçlü, akılcı çözümleriyle ve özellikle sağlık çalışanlarının fedakar çabalarıyla taraflı, tarafsız herkesin takdirini kazandı. Aslına bakılırsa, bu dönemde geliştirilen stratejinin temelinde insani bakış açımız belirleyici olmuştur. Eğitim Bir-Sen yönetimleri ile üyelerimiz, yekvücut olmuş bir şekilde ilk günden itibaren, gerek sağlık çalışanlarına, gerekse hayatın olağan akışını aksatmamak için çaba sarf eden diğer çalışanlara, deyim yerindeyse cephenin ön saflarındakilere tüm gücümüzle destek verdik. Biz 2020'de olduğu 2021'de de insanı kaynak değil değer olarak, personeli de niteliklerinin hak ettiği karşılığını alan insan olarak tanımlamakta ısrarcı olacağız. Bu nedenle 2021'de emek kesiminin bütün özneleri bütün kurumları ve emeğe dönük çalışma yapan devlet aygıtının bütün unsurları alın terinin karşılığını eksiksiz vermenin kuralını koymak, uygulamasına yön vermek, müktesebatını oluşturmak maksadıyla hareket etmektir.

Emeğin asaletini, gelirde ve vergide adaleti, istihdamda güvenceyi, kariyer ve liyakatte hakkaniyeti ve ehliyeti, ek göstergeden, özel hizmet tazminatına bütün maaş unsurlarında insan onuruna uygun yaşayacak maaş ve ücreti alacağımız, kuracağımız, kazanacağımız ve yaşayacağımız 2021, insana, insanlığa ve insanca bakışa seferin zaferle taçlandığı zamanın başlangıcı olur inşallah" dedi. - MUĞLA

Uçak; 2021, sağlığa, huzura ve umuda vuslat yılı olsun

Eğitim Bir Sen, Koronavirüs, Muğla, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uçak; '2021, sağlığa, huzura ve umuda vuslat yılı olsun' - Son Dakika


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