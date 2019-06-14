Uçak arızalanınca sefer iptal edildi
1 saat önce
Batman-İstanbul seferini yapmaya hazırlanan uçak pistte arızalanınca sefer iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:44 Kaynak: İHA
Batman- İstanbul
seferini yapmaya hazırlanan uçak pistte arızalanınca sefer iptal edildi.
Batman-İstanbul seferine hazırlanan yolcu uçağı 15.15'te havaalanı pistine kadar çıktı. Havalanmaya hazırlanan uçaktaki görevliler, uçakta arıza olduğunu fark etti. Uçağın arızalanması sonucu bir süre içeride bekleyen yolcular, arıza giderilemeyince uçaktan indi.
Arızanın giderilememesi nedeni ile safer iptal edilirken, yolcuların bazılarının havaalanında beklediği, bazılarının da havaalanından ayrıldığı öğrenildi. - BATMAN
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