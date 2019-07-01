'Yavru Vatan' el yakıyor! Talepler azaldı

Akdeniz'deki önemli turizm merkezlerinin başında gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uçak bileti fiyatlarının pahalılığı dolayısıyla Türk tatilcilerin ilgisi azaldı. Türkiye'den KKTC'ye yaz tatili için talep yüzde 10 düştü.

ETS Tur Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Özbek, bu yıl KKTC'de otel fiyatları makul seviyede olmasına rağmen, tatil tercihi açısından geçen yıllara göre talebin çok iyi olmadığını söyledi. Bunun da en önemli sebebi olarak uçak fiyatlarını gösteren Suat Özbek, KKTC uçak bileti fiyatlarının çok yüksek oranda seyretmesi nedeniyle tercihlerin Antalya ve Bodrum gibi lokasyonlara kaydığını dile getirdi.

FİYATLAR 800 LİRADAN BAŞLIYOR

KKTC tatil planı yapanlar açısından belirleyici unsurun otelden önce havayolu firmalarının uçak fiyatları olduğunu kaydeden Özbek, "Gidiş-dönüş minimum 800 TL'den başlayıp 1500 TL'ye kadar yükseliyor. İstanbul- Antalya'ya baktığımızda ise 500-600 TL'ye uçak bulma imkanı var. İstanbul'dan Antalya 50 dakika, Ercan Havalimanı ise 1 saat 10 dakika. Aradaki fahiş fiyat farkı Kıbrıs'a talepleri olumsuz etkiliyor. Geçen seneye göre Kıbrıs'a taleplerde yüzde 10 civarında düşüş var" dedi.