Uçak bileti fiyatlarında 2021'de hızlı bir yükseliş beklenmiyor - Son Dakika

Uçak bileti fiyatlarında 2021'de hızlı bir yükseliş beklenmiyor

Obilet.com Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş, "Kovid-19 aşısının geliştirilmesi senaryosu altında 2021'de talep canlanacak olsa da maliyet tasarrufu için alınan kalıcı tedbirlerin etkisi devam edeceğinden, 2021'de uçak bileti fiyatlarının 2017-2019 döneminin aksine hızlı...

Uçak bileti fiyatlarında 2021'de hızlı bir yükseliş beklenmiyor, System.String[]

Obilet.com Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş, "Kovid-19 aşısının geliştirilmesi senaryosu altında 2021'de talep canlanacak olsa da maliyet tasarrufu için alınan kalıcı tedbirlerin etkisi devam edeceğinden, 2021'de uçak bileti fiyatlarının 2017-2019 döneminin aksine hızlı bir yükseliş göstermeyeceğini ve fiyat artışlarının enflasyonun altında kalacağını öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.

Obilet.com'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen şirketin Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Keleş, pandemiden büyük oranda etkilenen havayolu ulaşımında, kovid-19 nedeniyle uzaktan çalışma ve online toplantı alışkanlığının yaygınlaşmasıyla birlikte iş seyahatlerinin yoğunluğunun ciddi ölçüde azalacağını ve 2018-2019 dönemindeki rekor rakamların, sektörde bir süre daha görülemeyebileceğini öngördüklerini aktardı.

"2018-2019'daki rakamlar sektörde bir süre daha görülemeyebilir"

İç hat uçuşlarda 2020 yaz döneminde uçak yolcu sayısının son 10 yılın en düşük seviyesine işaret ettiğine değinen Keleş, iç hatlarda havayolu yolcu trafiğindeki düşüş trendinin, aslında 2018 Kasım ayında başladığını kaydetti.

2018 Ekim'e kadar, bir önceki yılın sürekli üstünde veya az bir miktar altında gerçekleşen iç hat yolcu sayılarının, 2018 Kasım'dan itibaren kayda değer miktarda azalmaya başladığına değinen Keleş, şunları aktardı:

"İç hatlarda ücretsiz sunulan birçok özelliğin ücretli hale gelmesi, uçuş maliyetlerinin artması gibi nedenlerle düşmeye başlayan yolcu trafiği, 2020'de başlayan kovid-19 salgını nedeniyle getirilen seyahat kısıtlarıyla sıfırlandı. Sonrasında başlanan normalleşme süreciyle uçuşlar yeniden başlamasına rağmen rakamlar gösterdi ki bu yeterli olmadı ve 2020 yaz dönemi, uçak yolcu sayısında son 10 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Önümüzdeki süreçte de uzaktan çalışmanın ve online toplantı alışkanlığının yaygınlaşması nedeniyle iş seyahatlerinin yoğunluğunun ciddi ölçüde azalacağını, dolayısıyla 2018-2019 dönemindeki rakamların sektörde bir süre daha görülemeyebileceğini öngörüyoruz."

"Dış hat yolcu sayısı 2019'da 108 milyondu, 2020'de bu rakamın 3'te 1'ine ulaşılabilir"

Dış hat yolcu sayılarının Kovid-19'un tüm dünyaya yayıldığı 2020 Mart ayına kadar kesintisiz bir yükseliş trendinde olduğunu vurgulayan Keleş, "2018'in her bir ayında, 2017'nin aynı dönemine göre dış hat yolcu trafiğinde artış görülmüş ve rekor kırılmıştı. 2019'da da her ay yeni bir rekor geldi. Bu dünya havacılık sektörü tarihinde ender görülen bir trenddi. 2020'ye girdiğimizde de Ocak ve Şubat ayı rekorları yenilenmişti. Her şey eskisi gibi gitseydi, büyük ihtimalle 2019'da kırılan 108 milyonluk dış hat yolcu rekoru 115-120 milyon düzeyinde rakamlar ile yenilenecekti. Ancak şu anki beklentimize göre 2020 dış hatlarda bunun ancak 3'te 1'inde rakamlara ulaşılabilecek." ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki yıl bilet fiyat değişimleri durağanlaşacak"

Obilet'in satış istatistiklerine baktıklarında, son dönemde 2020 Mart ayına kadar hızla yükselen uçak bileti fiyatlarının, Kovid-19'un etkisiyle duraklama trendine girdiğini gördüklerini kaydeden Keleş, şunları aktardı:

"Yurt içi bilet fiyatlarında 2017'den 2018'e ve 2018'den 2019'a geçerken ortalama yüzde 30'lara varan fiyat artışları görülmüştü. 2017 Temmuz'da 155 TL olan ortalama yurt içi bilet fiyatları, 2018 Temmuz'da 200; 2019 Temmuz'da ise 265 TL civarına yükselmişti. İçinde bulunduğumuz yıl ise, Kovid-19 kaynaklı talep düşüşünün etkisiyle Temmuz 2020 ortalama yurt içi uçak bileti fiyatları 270 TL düzeyinde seyretti. Ağustos için de benzer şeyleri söylemek mümkün. Geçen yılın ağustos ayında 250 TL olan ortalama fiyatlar, bu yıl yalnız yüzde 4 artarak 260 TL'ye çıktı.

Ancak burada uçak biletindeki KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e indirilmesinin etkisi olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Ayrıca sektörde geleneksel olarak kış sezonunda fiyatlar düşer. Bu yıla özel durum nedeniyle talepteki gerileme de buna eşlik edince, önümüzdeki aylarda bilet fiyatlarının şu anki düzeylerinin önemli ölçüde altına ineceğini söylemek mümkün. Kovid-19 aşısının geliştirilmesi senaryosu altında 2021'de talep canlanacak olsa da maliyet tasarrufu için alınan kalıcı tedbirlerin etkisi devam edeceğinden, 2021'de uçak bileti fiyatlarının 2017-2019 döneminin aksine hızlı bir yükseliş göstermeyeceğini ve fiyat artışlarının enflasyonun altında kalacağını öngörüyoruz."

Türk Lirası, Temmuz, Kasım, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uçak bileti fiyatlarında 2021'de hızlı bir yükseliş beklenmiyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 31,4 daraldı Oyuncu Damla Ersubaşı, boşanır boşanmaz imajını değiştirdi CHP ile yol ayrımına giren Özlem Ağırman da parti kuruyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ordusu geri çekilirse çatışmalar durur Antalya'da denize yakın uçuşuyla korkutan Rus pilot, kuleyi yanlış anlamış Trabzon Emniyet Müdürü'nden tüyleri diken diken eden sözler: Hilal bıyıklı bozkurtlarım Karabağ'a gitmek için bekliyor Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadın, sığınma evine yerleştirildi! Bebeği de koruma altına alındı Dolu nedeniyle hasar alan araçların sahipleri oto sanayilerine akın etti
Kundaklanan ormanda mahsur kalan kaplumbağanın yardım çığlığı Kundaklanan ormanda mahsur kalan kaplumbağanın yardım çığlığı         
16:36
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi         
16:07
Domuz saldırısına uğrayan kadın kanlar içerisinde kaldı Domuz saldırısına uğrayan kadın kanlar içerisinde kaldı         
16:02
Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Anayasa Mahkemesi baştan yapılandırılmalıdır Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Anayasa Mahkemesi baştan yapılandırılmalıdır         
15:47
Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi Antalya'da iki komşu, yanlışlıkla 3,5 yıl birbirlerinin faturasını ödedi         
15:26
Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi Keçi otlatan lise öğrencisine cinsel saldırıda bulunan sanık 4 ay sonra tahliye edildi         
14:39
Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı Azerbaycan, Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anı paylaştı         
14:21
Kaçan kuşunu yakalamak isteyen çocuk 5 metre yükseklikten düştü Kaçan kuşunu yakalamak isteyen çocuk 5 metre yükseklikten düştü         
13:36
Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü Talihsiz vatandaş, metrelerce yüksekten apartmanın önüne böyle düştü         
13:00
Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu Türkiye'nin dış borç stoku brüt 421 milyar dolar, net ise 244 milyar dolar oldu         
12:43
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu         
12:33
Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı Survivor sunucusu Murat Ceylan, emre itaatsizlik davasından hakim karşısına çıktı         
12:26
Sokak ortasında taciz edilen kadın, karşı koyunca tekme tokat dövüldü Sokak ortasında taciz edilen kadın, karşı koyunca tekme tokat dövüldü         
12:12
Maske takmadılar diye kendilerini uyaran çocuğu darp eden kadınlar kamerada! Maske takmadılar diye kendilerini uyaran çocuğu darp eden kadınlar kamerada!         
11:57
Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine hakaret eden Şehrazat'a dava açıyor         
11:14
Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu Annesini taklit eden geç kız, çektiği videolarla fenomen oldu         
10:30
Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş Can çekişen atın başında saatlerce bekledi, asıl katliamı sonradan fark etti! 300 tavuk telef olmuş         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 16:52:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uçak bileti fiyatlarında 2021'de hızlı bir yükseliş beklenmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei