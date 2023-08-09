Uçak biletlerinde tavan fiyata yüzde 65 zam - Son Dakika
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Uçak biletlerinde tavan fiyata yüzde 65 zam

09.08.2023 16:50

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme ile iç hat uçak biletlerine uygulanan maksimum ücret, yaklaşık yüzde 65'lik bir artışla 1.650 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni düzenleme ile iç hat tek yön uçak biletlerinde tavan fiyat ücreti bir kez daha değişti. Yeni fiyat 2 bin 500 TL oldu.

YÜZDE 65 ARTTI

İç hat uçak biletlerine uygulanan maksimum ücrette yüzde 65 artışa gidildi. 1.650 TL olan fiyat, 850 TL artırılarak 2 bin 500 TL'ye çıktı.

GEÇEN AY DEĞİŞMİŞTİ

Geçen Temmuz ayında iç hat tek yön uçuşlarda tavan fiyat, yüzde 43'lük artışla 1.150 TL'den 1.650 TL'ye yükseltilmişti.

TAVAN FİYATIN YILLARA GÖRE DEĞİŞİMİ

Tavan ücret 2014 yılında 309 TL, 2017 yılında 352 TL, 2021 yılında 499 lira olarak belirlenmişti. 2022 yılına 599 lira olarak başlayan tavan fiyat daha sonra 1.150 liraya çıkarılmıştı. 2023'ün Temmuz ayında ise ücret 1.650 lira olarak güncellenmişti.

Kaynak: İHA
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Turizm Uçak biletlerinde tavan fiyata yüzde 65 zam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uçak biletlerinde tavan fiyata yüzde 65 zam - Son Dakika
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