Uçak: "Bizi geleceğe taşıyacak olan, Çanakkale'yi geçilmez yapan ruhtur" - Son Dakika

Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 106 yıl önce, vatanımızı işgal etmek, milletimizi esaret altına almak isteyen sömürgeci anlayışın Çanakkale'de hezimete uğradığını tarih sahnesinden Türk milletini silmeyi amaçlayan emperyalist planlara başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının göğsünü siper ettiklerini açıkladı.

Çanakkale'de kahraman ordumuzun imanıyla çelikleşen cihat iradesi, hiçbir silahın ve stratejinin aşamayacağı kaleye dönüştüğünü açıklayan Uçak, "Kara taarruzuna girişen çok uluslu düşman güçleri, siperlerde göğüs göğüse verilen mücadele neticesinde püskürtüldü. Hiç çekilmemek üzere geldikleri topraklarımızdan geldikleri gibi gitmek zorunda kaldılar. Yediden yetmişe milletçe cepheye koştuğumuz Çanakkale'de sadece yetişmiş insanlarımız değil, bir neslimiz yok oldu. Deniz ve kara savaşlarında kazandığımız parlak ve kesin zaferlerle, geleceğe dönük olarak milletimizin kaderi hatta dünya tarihinin seyri değişti. Milletimiz, Çanakkale'de 'iman varsa imkan vardır, yeis yoktur' diyerek, 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla sadece bir vatanı kurtarma mücadelesi vermedi, günümüzde daha iyi anlaşıldığı üzere gelecekteki Türkiye'nin temellerini de attı. Çanakkale Zaferi, tarihe altın harflerle yazılmış güçlü bir direniş, büyük bir destandır. Çanakkale, bizim ruhumuz, gururumuz; ilham kaynağımız, dayanağımızdır. Çanakkale, yeni Türkiye için yeni bir dönemin ön sözü, Anadolu'nun tapusudur. Çanakkale ruhu, değerlerimizin anlam haritası, ecdadımızın tarihi emanetidir. Eğitim Bir-Sen olarak, Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yılında, milletinin geleceği için canlarını feda eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu vatan uğrunda şehadete erişen kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Çanakkale'yi unutmayacak, unutturmayacak, Çanakkale ruhunu hep canlı tutacağız" dedi. - MUĞLA