Miran: "Donanımlı ve örnek insan yetiştirmeliyiz" - Son Dakika

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, "Eğitim sistemimiz donanımlı insan kadar örnek insanı da yetiştirmelidir. Düşünen, doğruyu arayan, tartışan, sorgulayan, değerlerine saygılı, kendine güveni tam nesiller ve en önemlisi aynı milletin çocukları ve kardeşler olarak bu anlamı bulmalı, Cumhuriyeti bu duygu ve düşüncelerle yaşamalı, yaşatmalıyız" dedi.

Manevi büyümenin donanımlı bireylerle mümkün olacağını belirten Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Cumhuriyetimizin güçlenerek tarihin yönünü mazlumlardan yana değiştirebilmesi, adalet söylemini uygulayabilmesi için maddi büyümenin yanı sıra manevi olarak da kendi medeniyet kodlarına daha fazla dönüş yapmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Miran, "Küresel rekabette yer alacak insanı yetiştirmek kadar o insana bu toprakların değerlerini bir bilinç olarak aşılamak da önemli ve gereklidir. Eğitim sistemimiz, donanımlı insan kadar örnek insanı da yetiştirmelidir. Ahlaktan bağımsız bir bilginin hiç kimseye faydasının olmayacağı bilinmelidir. Cumhuriyetin geleceği, ekonomik güç, savunma sanayi, otomotiv, teknoloji ve yazılımda devrim kadar nitelikli insan gücüne de ihtiyaç duymaktadır" dedi.

"Cumhuriyet, bugün cumhurun iradesiyle geleceğimizin garantisidir." diyen Miran, şunları söyledi: "Düşünen, doğruyu arayan, tartışan, sorgulayan, değerlerine saygılı, kendine güveni tam nesiller ve en önemlisi aynı milletin çocukları ve kardeşler olarak bu anlamı bulmalı, Cumhuriyeti bu duygu ve düşüncelerle yaşamalı, yaşatmalıyız. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları önderliğinde verilen kurtuluş savaşı sonucunda kurulan Cumhuriyet, bugün cumhurun iradesiyle geleceğimizin garantisidir. İnsani değerleri özgürlük kisvesi altında tahrip eden, inançlı insanları küçümseyen hatta onların değerlerine hakaret edecek kadar küstahlaşan, ırkçılığı teşvik edip sabotajlara göz yuman, tarihinde sömürgecilikten başka hiçbir şey bulunmayan tek dişi kalmış canavarın kirli emellerine ulaşmasına müsaade etmeyeceğiz; değerlerimize, inancımıza saldıranlara haddini bildireceğiz. Geçmişte gasp ettikleri egemenlik haklarımız üzerinden kuklaları aracılığıyla kurdukları vesayet düzenlerinin çöküşünü görenler arsız ve hayasız bir şekilde hamle üstüne hamle yapmaya çalışıyor. Cumhur artık her şeyin farkındadır. 15 Temmuz'da neyin amaçlandığını ve asıl hedefin ne olduğunu milletimiz gecenin karanlığına rağmen çok net bir şekilde görmüştür. Birlik ve beraberliğini tahkim etmiş, kardeşliğini pekiştirmiş, mazlum coğrafyaların umudu olduğunu fark etmiş milletimizi hiçbir şey yıldıramayacak, milletimiz hiçbir oyuna da geçit vermeyecektir." - ANTALYA