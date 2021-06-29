Uçak düşen bahçenin sahibi: "Ben geldiğimde yaralıların durumu iyiydi" - Son Dakika

Uçak düşen bahçenin sahibi: "Ben geldiğimde yaralıların durumu iyiydi"

BURSA - Bursa'da bir eğitim uçağı motorları arızalanınca armut bahçesine mecburi iniş yaptı. Armut bahçesinin sahibi Mehmet Er, "Bahçemin yanında geçerken kalabalığı gördüm. Yaralıların durumu iyiydi. 11 ağaç hasar görmüş" dedi.

Kocaeli'de bir havacılık şirketine ait cesna tipi eğitim uçağı sabah 06.45 sıralarında eğitim amacıyla Cengiz Topal Havalimanı'ndan havalandı. Öğle saatlerinde geri dönen uçaktakiler, Kocaeli'de öğrenci değiştirdikten sonra tekrar kalktı.

Uçaktaki pilot Serkan Ünverdi ve öğrenci Rabia Erdun yakıt ikmali için saat 15.00 sıralarında Yunuseli Havalimanı'na iniş yapmak istedi. Ancak uçakta yaşanan motor arızası sebebiyle uçak havalimanı karşısındaki armut bahçesine mecburi iniş yaptı.

Uçak kaza kırıma uğrarken, pilot ve yanındaki bayan öğrenci hafif sıyrıklarla kazayı atlattılar. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ekibi ve AFAD ekibi sevk edildi.

Olay sonrası uçağın düştüğü armut bahçesi sahibi Mehmet Er konuştu. Sanayide işi olduğunu bahçenin yanında geçerken kalabalığı gördüğünü dile getiren Er, "Hayırdır inşallah diyerek geldim. Bir uçak düşmediği vardı, o da geldi başımıza. Ben geldiğimde yaralıların durumu iyiydi. Bahçede 11 ağaç hasar görmüş. Daha önce böyle bir şey yaşanmamıştı. Olay esnasında da burada değildim" dedi.