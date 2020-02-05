Uçak enkazında yaralıları kurtarma çabası kamerada - Son Dakika
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Uçak enkazında yaralıları kurtarma çabası kamerada

6 saat önce

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakta itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaralıları kurtarma çabası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Uçak enkazında yaralıları kurtarma çabası kamerada, System.String[]

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçakta itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaralıları kurtarma çabası cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir- İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri uçak enkazındaki yaralıları kurtarmak için yoğun uğraş verdi.


Ekiplerin, uçak enkazındaki yaralıları kurtarma çabası ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde enkazdaki parçalar demir makaslarla kesildiği ve yaralıların kurtarılma çalışmaları görülüyor. - İSTANBUL

Sabiha Gökçen, İtfaiye, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:02 Kaynak: İHA
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