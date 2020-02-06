Uçak enkazından son kişi de kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye sevk edildi - Son Dakika

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Uçak enkazından son kişi de kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye sevk edildi
6 saat önce
Uçak enkazından son kişi de kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:42 Kaynak: İHA
Uçak enkazından son kişi de kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye sevk edildi - İSTANBUL
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