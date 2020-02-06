Uçak enkazından son kişi de kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye sevk edildi - Son Dakika

Uçak enkazından son kişi de kurtarma ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye sevk edildi - İSTANBUL

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Emekli pilot Mustafa Kolko, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasını yorumladı: Ben böyle bir şey görmedim