Son Dakika Haberleri: - Uçak evin üzerine düştü: 1 ölü
Son Dakika Güncel - Uçak evin üzerine düştü: 1 ölü

- Uçak evin üzerine düştü: 1 ölü

1 saat önce

- Uçak evin üzerine düştü: 1 ölüNEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde küçük bir uçağın evin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

- Uçak evin üzerine düştü: 1 ölü

NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde küçük bir uçağın evin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

New Jersey'de Cessna 414 tipi çift motorlu küçük uçak bir evin üzerine düştü. Pilotun hayatını kaybettiği kazanın ardından çıkan yangında uçağın üzerine düştüğü ev ile yakınlarda bulunan 2 ev hasar gördü. Yetkililer, uçağın düştüğü bölgede sivillerin zarar görmediğini ifade ederek, evde kaza sırasında kimsenin olmadığını dile getirdi.

- Uçak evin üzerine düştü: 1 ölü

Amerika Birleşik Devletleri, New Jersey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karamollaoğlu'ndan ABD'ye tepki: Amerika yerlilerine uyguladığı soykırım tarihe geçmiş kara bir lekedir
Trump'ın montajlı köpek fotoğrafının orijinali ortaya çıktı: Vietnam gazisinin yerine köpek montajlanmış Son dakika: ABD, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini yayınladı Binali Yıldırım "Örnek aldığınız siyasetçi var mı?" sorusunda iki ismi saydı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 00:33:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Uçak evin üzerine düştü: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]