- Uçak evin üzerine düştü: 1 ölü
1 saat önce
- Uçak evin üzerine düştü: 1 ölüNEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde küçük bir uçağın evin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:58 Kaynak: İHA
- Uçak evin üzerine düştü: 1 ölü
NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde küçük bir uçağın evin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
New Jersey'de Cessna 414 tipi çift motorlu küçük uçak bir evin üzerine düştü. Pilotun hayatını kaybettiği kazanın ardından çıkan yangında uçağın üzerine düştüğü ev ile yakınlarda bulunan 2 ev hasar gördü. Yetkililer, uçağın düştüğü bölgede sivillerin zarar görmediğini ifade ederek, evde kaza sırasında kimsenin olmadığını dile getirdi.
Karamollaoğlu'ndan ABD'ye tepki: Amerika yerlilerine uyguladığı soykırım tarihe geçmiş kara bir lekedir Trump'ın montajlı köpek fotoğrafının orijinali ortaya çıktı: Vietnam gazisinin yerine köpek montajlanmış Son dakika: ABD, Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun görüntülerini yayınladı Binali Yıldırım "Örnek aldığınız siyasetçi var mı?" sorusunda iki ismi saydı