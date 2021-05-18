Uçak, "Gençlik, bugünkü gücümüz, gelecekteki güvencemizdir" - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayımlayan Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 19 Mayıs 1919'da, 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek bir direniş ve diriliş meşalesi yakıldığını belirtti.

Uçak açıklamasında, "Direnişe öncü olmak için Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının başlattığı kurtuluş savaşı, bağımsızlığımızın tescillenmesi ve Cumhuriyetin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. 102 yıl önce, emperyalistlere karşı, esir alınamaz ve yenilemez bir iradenin kararlılığıyla özgürlük ateşinin tutuştuğu 19 Mayıs'ın Gazi Mustafa Kemal tarafından gençlere armağan edilmesi, onların en büyük hazinemiz olduğunun öneminin vurgulanması sebebiyledir. Gençlik, bir milletin yarına dair kararlılığı, yükselme hamlesinin taşıyıcı sütunu, en zinde yapı taşıdır.

Vatan savunması ve istiklal mücadelesi söz konusu olduğunda, şehadeti göze alan, gazi olmayı bir onur sayan gençlik, 15 Temmuz direnişinde olduğu gibi, geleceğe dair en büyük teminatımızdır. Eğitim sistemimizin ve müfredatımızın yüzünün bu amaçlara dönük olması, içeriğinin bu değerlerden neşet etmesi, bu millete verebileceği en büyük hizmettir. Eğitim Bir-Sen olarak, milli ve manevi değerlerine vakıf, çağın gerektirdiği bütün nitelikleri haiz, örnek bir insan yetiştirmenin en büyük ödevimiz olduğuna inanıyor; kendilerine büyük bir sorumluluk yükleyen bugünün gençlerimizin başarma azmini artırmasını temenni ediyoruz" dedi. - MUĞLA