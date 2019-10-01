Son Dakika Haberleri: Uçak icralık oldu
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Uçak icralık oldu

39 dakika önce

İstanbul'da 2 milyon TL değerindeki çift motorlu uçak icradan yarı fiyatına satışa çıkacak.

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İstanbul'da 2 milyon TL değerindeki çift motorlu uçak icradan yarı fiyatına satışa çıkacak.


icraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre, DA 42 model TC-AGV kanat numaralı ve çift motorlu 2 milyon TL değerindeki uçak icradan yarı fiyatına satışa çıkacak. Uçağın satışı bulunduğu yer olan Hezarfan Havaalanı'nda 31 Ekim 2019 tarihinde saat 11.00'de yapılacak.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan icraburada.com genel müdürü Caner Çakı, bu tür icradan uçak satışlarına az da olsa rastladıklarını belirterek "Geçtiğimiz yıllarda yolcu uçağı, tek motorlu eğitim uçağı gibi bir kaç hava aracının satışına sitemizde rastlamıştık. Şimdi de çift motorlu bir uçağın satışının yapılacağını görüyoruz. Özel uçak olması nedeni ile ilginin yoğun olacağını düşünüyoruz" dedi. - İSTANBUL

İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:51 Kaynak: İHA
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