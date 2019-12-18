Uçak izleri ve güneşin batışı görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uçak izleri ve güneşin batışı görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

Uçak izleri ve güneşin batışı görsel şölen oluşturdu

6 saat önce

Trabzon'da uçakların bıraktığı kuyruk izleri, güneş batışına denk gelince muhteşem görüntüler ortaya çıktı.

Uçak izleri ve güneşin batışı görsel şölen oluşturdu, System.String[]

Trabzon'da uçakların bıraktığı kuyruk izleri, güneş batışına denk gelince muhteşem görüntüler ortaya çıktı.


Trabzon'da akşam saatlerinde hava trafiğinde yaşanan yoğun trafik sonrası ortaya çıkan kuyruk izleri güneş batışı ile birleşince ortaya renkli görüntüler çıktı. Pembeyle turuncu karışımı muhteşem bir renk üzerinde uçakların kuyruk izleri adeta görsel bir şölen oluşturdu. Atmosferde oluşan bu renkli görüntüler bazı vatandaşlarında dikkatini çekerken, kuyruk izi adı verilen bu görüntü uçakların motorun egzozundan içindeki su buharı ile çıkan sıcak havanın, bir anda soğuk hava ile buluşmasından kaynaklanıyor. - TRABZON

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:43 Kaynak: İHA
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