İhbar üzerine harekete geçen polis, yolcuları indirdikten sonra uçakta arama yaptı. Bomba arama köpeğiyle yapılan aramadan sonuç çıkmazken, saat 20.55'te kalkması gereken uçak, 30 dakikalık gecikmenin ardından Antalya'ya hareket etti. Yolcu M.T. hakkında ise halk arasında 'korku ve panik yaratmaktan' işlem yapıldı.

Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uçağa binen yolcu, telefon görüşmesinde 'bomba' deyince polis ekipleri harekete geçti! Yolcuya, 'korku ve panik yaratmaktan' işlem yapıldı - Son Dakika

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