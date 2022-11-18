Uçağa binen yolcu, telefon görüşmesinde "bomba" deyince polis ekipleri harekete geçti! Yolcuya, "korku ve panik yaratmaktan" işlem yapıldı - Son Dakika
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Uçağa binen yolcu, telefon görüşmesinde "bomba" deyince polis ekipleri harekete geçti! Yolcuya, "korku ve panik yaratmaktan" işlem yapıldı

18.11.2022 01:13

Antalya seferi yapacak olan uçağa binen bir yolcu, telefonda görüştüğü esnada "bomba" kelimesini kullanınca ortalık karıştı. Konuşmayı duyan hostesin ihbarı sonucu polis ekipleri tüm uçakta köpekle arama yaptı ancak bir tehlike bulunmadı. 30 dakikalık gecikme sonrası uçak kalkerken, yolcuya ise halk arasında "korku ve panik yaratmaktan" işlem yapıldı.

Diyarbakır'dan Antalya'ya gidecek olan XQ7713 sefer sayılı Sun Express uçağına binen M.T., telefonla konuşurken, 'bomba' kelimesini duyan hostes, durumu amirlerine bildirdi.

Uçağa binen yolcunun telefonda görüşürken kullandığı bir kelime polis ekiplerini harekete geçirdi

POLİS, KÖPEKLE ARAMA YAPTI

İhbar üzerine harekete geçen polis, yolcuları indirdikten sonra uçakta arama yaptı. Bomba arama köpeğiyle yapılan aramadan sonuç çıkmazken, saat 20.55'te kalkması gereken uçak, 30 dakikalık gecikmenin ardından Antalya'ya hareket etti. Yolcu M.T. hakkında ise halk arasında 'korku ve panik yaratmaktan' işlem yapıldı.

Uçağa binen yolcunun telefonda görüşürken kullandığı bir kelime polis ekiplerini harekete geçirdi
Uçağa binen yolcunun telefonda görüşürken kullandığı bir kelime polis ekiplerini harekete geçirdi
Kaynak: DHA
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Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uçağa binen yolcu, telefon görüşmesinde 'bomba' deyince polis ekipleri harekete geçti! Yolcuya, 'korku ve panik yaratmaktan' işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uçağa binen yolcu, telefon görüşmesinde "bomba" deyince polis ekipleri harekete geçti! Yolcuya, "korku ve panik yaratmaktan" işlem yapıldı - Son Dakika
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