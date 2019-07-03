Uçak kazalarından etkilenenlere Boeing'den 100 milyon dolar yardım sözü
57 dakika önce
Amerikan uçak üreticisi Boeing tarafından, son dönemde Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan 737 Max 8 kazaları kurbanlarının ailelerine ve yakınlarına 100 milyon dolarlık yardım yapılacağı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:22
Amerikan uçak üreticisi Boeing
tarafından, son dönemde Endonezya ve Etiyopya
'da yaşanan 737 Max 8 kazaları kurbanlarının ailelerine ve yakınlarına 100 milyon dolarlık yardım yapılacağı duyuruldu.
Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen kazaların ardından eleştirilerin hedefinde olan Boeing, kaza kurbanları için yeni bir adım attı.
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