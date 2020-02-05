Uçak kazası çalışmalarında bir itfaiye eri yaralandı - Son Dakika

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Uçak kazası çalışmalarında bir itfaiye eri yaralandı
19 dakika önce
Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptığı sırada pistin sonundaki toprak zemine çıkan uçakta, kurtarma ve söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:20 Kaynak: İHA
Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptığı sırada pistin sonundaki toprak zemine çıkan uçakta, kurtarma ve söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İzmir- İstanbul Seferini gerçekleştirdikten özel bir havayoluna ait uçak, Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptığı sırada kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkarak kaza yapmıştı. Kaza sonrasında uçaktaki yolcuları kurtarma ve söndürme çalışmalarına çok sayıda ekip katılmıştı. Kurtarma ve söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri çalışmalar sırasında yaralanarak ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye erinin tedavisi sürüyor.
(İHA)
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