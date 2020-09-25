Uçak kazası soruşturmasında bilirkişi raporu hazırlanacak - Son Dakika

Uçak kazası soruşturmasında bilirkişi raporu hazırlanacak

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin kusur durumunun tespit edilmesi amacıyla bilirkişi raporu hazırlanacak.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin kusur durumunun tespit edilmesi amacıyla bilirkişi raporu hazırlanacak. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Savcılık soruşturma kapsamında, sanıkların kusur durumunun belirlenmesi için 5 klasör ve CD'nin yer aldığı dosyayı bilirkişi heyetine gönderdi. Dosyanın ulaştığı 6 kişilik bilirkişi heyetine, raporun hazırlanması için 3 ay süre verildi. Uçak içindeki konuşmaları çözümleyecek olan bilirkişiler, pistteki zeminle ilgili analiz yapacak, meteorolojik verileri, uçağın teknik donanımlarını ve pilotların iniş iradesini değerlendirecek. Kaptan pilotun ev hapsi kaldırıldı Bu arada, geçtiğimiz mart ayında tutuklanan M.A hakkında, daha sonra tahliye edilerek getirilen ev hapsi şeklindeki adli kontrol uygulamasının kaldırıldığı öğrenildi. Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca, "Sert tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Böyle bir niyetimiz yok

Bu kadarını kimse beklemiyordu! Çöp biriktirdiği evden 169 bin lira kağıt ve madeni para çıktı

Çapa Tıp Fakültesi'nde maske uyarısı nedeniyle darp edilen hastane personeli görme yetisini kaybedebilir

Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı

Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?

ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı

Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı

Halil Sezai soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı! Dövdüğü komşusu elinde baltayla şarkıcının evine gelmiş