Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilot tutuklandı - Son Dakika
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Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilot tutuklandı

6 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında kaptan pilot M.A. tutuklandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında kaptan pilot M.A. tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek Anadolu Adalet Sarayına getirilen kaptan Pilot M.A'nın hakimlik işlemleri tamamlandı.

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, kaptan pilot M.A'nın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilot tutuklandı

Sabiha Gökçen, İstanbul, İzmir, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:37 Kaynak: AA
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