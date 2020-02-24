Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilot adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilot adliyeye sevk edildi

7 saat önce

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tedavi gördüğü hastanede polis tarafından ifadesi alınan kaptan pilot M.A. adliyeye sevk edildi.

Uçak kazası soruşturmasında kaptan pilot adliyeye sevk edildi, System.String[]

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tedavi gördüğü hastanede polis tarafından ifadesi alınan kaptan pilot M.A. adliyeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kaptan pilot M.A'nın tedavi gördüğü hastanede ifadesi alındı.

M.A. ifadesinin ardından taburcu işlemleri yapılarak Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürülüyor.

Kazaya ilişkin kaptan pilot M.A. ve yabancı uyruklu yardımcı pilot F.P. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:40 Kaynak: AA
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